Excomandante general del Ejército confirma presiones del Gobierno para ascensos sin meritocracia

A solo tres meses en el puesto, el ex comandante general del Ejército, José Vizcarra Álvarez, pasó a retiro luego que se rehusó a las presiones del Gobierno para ascender a determinados miembros en su institución, pues no correspondía con la meritocracia. En declaraciones con RPP, aseguró que nunca se el explicó su pase a retiro e indicó que solo no complació los pedidos de ascenso.

En dicha entrevista, Vizcarra Álvarez informó en RPP que se le debió avisar sobre la decisión de su pase a retiro, pero que ni el presidente de la República, ni el ministro de Defensa, ni el comandante general del Ejército actual lo hicieron, más aún, consideró que se le debió indicar por qué falta grave o el motivo que justifique su relevo, de lo contrario, “estaríamos hablando de un poder absoluto de cambiar cuando se le antoje o a su conveniencia al comandante general de una institución cuya estructura responde a normas establecidas”, aseveró.

El excomandante general del Ejército descartó que el coronel Fidel Bocanegra solicitó o utilizó algún medio para sugerir su ascenso; por otro lado, dijo que tanto el ministro de Defensa, Walter Ayala, como el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, insistieron en los ascensos de recomendados, entre ellos, el coronel Sánchez Cahuancamo y el coronel Ciro Bocanegra. Más adelante, José Vizcarra añadió que consultó al presidente Castillo la situación, sin embargo, el mandatario también le consultó la manera para ascenderlos, pese a que le advirtió que sus puntajes no sobrepasaban a los demás candidatos.

AYALA NIEGA REMOCIÓN POR REPRESALIA

El ministro de Defensa, Walter Ayala, manifestó que no es cierto que el ex comandante general del Ejército haya sido removido de su puesto por no atender a supuestos pedidos para ascender a dos hijos de un amigo suyo. “Le digo la verdad, a mí los comandantes generales me proponen una lista de ascensos. Lo que yo hago es lo reviso, muy bien, lo firmo. No lo revisé”, dijo en una entrevista con Exitosa.

MARICARMEN ALVA PIDE UNA EXPLICACIÓN TRANSPARENTE

Por medio de sus redes sociales, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, manifestó que el Gobierno debe darle una respuesta al país, pues calificó el hecho de “muy grave”. "Pedimos respeto a la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas. Muy grave la denuncia hecha hoy por el excomandante general del Ejército José Vizcarra. El país espera una explicación transparente y clara desde el gobierno", tuiteó.

