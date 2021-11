Patricia del Río: "Pedro Castillo no asume la presidencia de la República todavía"

En entrevista con 24 Horas Edición Central, la periodista Patricia del Río, expresó que a pesar de estar a poco tiempo de la presentación de los 100 días del nuevo Gobierno en nuestro país, "el mandatario Pedro Castillo no asume la presidencia del país todavía, no actúa ni opera como jefe de Estado".

"¡Sin creésela! Pedro Castillo no asume la presidencia de la República todavía para mi gusto, no se cree que es presidente de la República, no opera ni habla como presidente de la República. Pedro Castillo no se ha sacado el sombrero de candidato y sigue actuando como tal. Ya no es palabra de maestro ahora es palabra de presidente y no se puede decir cualquier barrabasada", expresó del Río durante la entrevista.

En otro momento mencionó que la premier Mirtha Vásquez le cuesta imponer autoridad y sostuvo que es necesario que su Gabinete se presente con un ministro de Interior, ya que las bancadas no se arriesgarían a dar un voto de confianza con una silla vacía.