Sol Carreño: “Pedro Castillo no se comporta como una persona consciente del efecto de sus palabras”

La periodista Sol Carreño señaló que el reciente discurso del presidente de la República, Pedro Castillo, en torno a la nacionalización del gas de Camisea ha generado una gran inestabilidad en el país.

“Es un mensaje que ha generado una tremenda inestabilidad, un retroceso de la poca confianza que se había logrado en las últimas semanas” afirmó. Asimismo, agregó que las repercusiones de sus declaraciones se pueden observar en el alza del dólar.

La periodista indicó que lo dicho por el mandatario “al que menos le conviene es a él” por la posición en la que está y por el “poder precario” que tiene.

"PEDRO CASTILLO NO TIENE CONSCIENCIA DE SU POSICIÓN"

Carreño dijo que el jefe de Estado no tiene consciencia de su posición y que no ha asumido su rol de presidente de la República. “Pedro Castillo no se comporta como una persona consciente del efecto de sus palabras” aseveró.

Por otro lado, consideró que la idea de recurrir a la vacancia no es una buena opción, ya que la democracia debe estar por encima de todo. Además, añadió que el riesgo del voto de confianza que Mirtha Vásquez buscará el próximo 4 de noviembre ha crecido y que muchos congresistas ya han considerado replantear su voto.