Minedu: "Queremos que cada escuela y director tengan su propio plan de retorno a clases"

En conferencia de prensa, el ministro de Educación, Carlos Gallardo, indicó que se encuentra convocando a todos los actores públicos y privados con el objetivo de garantizar el retorno seguro a las clases presenciales, a lo que ellos han denominado "la nueva escuela peruana", en un contexto de coronavirus.

El titular de Educación anunció que cada institución educativa debe contar con su propio plan de retorno a clases, porque "sería absurdo plantear un regreso homogéneo", de acuerdo a cada territorio y contexto.

"Queremos que cada comunidad educativa, cada escuela y cada director tenga su propio plan de retorno", sostuvo.

Sobre los protocolos y medidas sanitarias, Gallardo aseguró que se encuentran repartiendo kits higiénicos, además de arreglar servicios sanitarios y refaccionando aulas. Por otro lado, indicó que hasta el momento "ya hay 55 escuelas de Lima Metropolitana que han regresado a algún tipo de normalidad".

Quiere ser evaluado

Sobre la base de su exposición, el titular del Minedu mencionó que en el sector se evalúa a todos, como directores y profesores, pero nunca a un ministro. "Yo no he visto jamás que se evalúe a un ministro de Educación. Me va a gustar muchísimo que al término de mi gestión sea evaluado", pidió.

Sobre el Fenatep

"Creo que los sindicatos son la solidaridad organizada. No hay que estigmatizar. Fenatep es un gremio que agrupa a millares de maestros y se ven de todos los colores. Nosotros combatimos con ideas. Toda nuestra vida hemos mantenido un diálogo con los que piensan distinto a nosotros", expresó.

Por otro lado, el ministro de Educación calificó de erróneo el pronunciamiento del Sutep, que a través de un comunicado pidió que no es un momento de un retorno a clases: "Voy a dialogar con el Sutep. Soy dialogante. Considero que esas afirmaciones son profundamente equivocadas", sentenció.