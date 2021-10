José Elice: “No hay una definición del Gobierno sobre la política antidrogas”

El exministro del Interior José Elice señaló que no existe un mensaje claro por parte del Gobierno en torno a la lucha contra el narcotráfico. Elice sostuvo que a los problemas en el Gabinete, ahora se le suman nuevas dificultades como la movilización de los cocaleros de Puno.

“El Ministerio del Interior y la Policía Nacional tienen que colaborar en la lucha contra el narcotráfico y todo en todo aquello que sea prevenir que crezca la producción de droga” indicó Elice.

Asimismo, señaló que se debe tener en cuenta a las personas que viven del cultivo de la hoja de coca, ya que “es un problema social y hay que abordarlo”, sin limitar las acciones a solo combatir el narcotráfico, sino atender las necesidades de la gente que no tiene servicios básicos como electricidad y agua potable.

SOBRE LEY DE LA CUESTIÓN DE CONFIANZA

Sobre la ley de la cuestión de confianza aprobada por insistencia por el Congreso, indicó que “esta ley, que además no es una reforma de la Constitución, sino la han llamado en el debate ‘Ley de desarrollo constitucional’ ya de entrada me parece que no es constitucional porque me parece que reforma la Constitución”. “Me imagino que el Gobierno va a recurrir al Tribunal Constitucional” agregó finalmente.