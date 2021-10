El día que Ricardo Belmont criticó duramente a la Premier Mirtha Vásquez y al presidente Castillo

Luego de que Ricardo Belmont fuera anunciado como asesor del despacho presidencial, en las redes sociales se hizo viral un video en el que critica duramente a la Premier Mirtha Vásquez.

“No dio ni una ley, no apoyó nada siendo presidenta del Congreso y ahora es presidenta del Consejo de Ministros y yo no sé qué habilidad tienen estos caviares para meterse... se meten por la puerta falsa, siempre se meten por la puerta falsa. Y los caviares tienen prensa. Son los que promueven el matrimonio gay, la destrucción de la familia, que no haya educación cívica, el aborto”, se escucha decir a Ricardo Belmont en el video.

Además, en el vídeo se escucha comentarios hacia el presidente Castillo: “A mi me da pena Castillo porque va a ser uno más de los que se van a la cárcel o termina rico y fugado del país, ayudado por los otros ladrones, porque lo bueno de los ladrones es que se unen”, señaló el actual asesor del despacho presidencial.