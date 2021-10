Walter Ayala: Lucha contra el narcotráfico y el terrorismo es de manera directa

Esta noche, el ministro de Defensa, Walter Ayala señaló que su despacho busca combatir el cultivo ilegal de la hoja de coca, esto tras los cuestionamientos al ministro del Interior, Luis Barranzuela, por presuntamente disponer la suspensión de la erradicación de la hoja de coca ilegal en el Vraem.

“Si fuese así iría con la política que uno tiene, pero no lo he escuchad (...) Yo sería el primero en manifestarle que no es así. La lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo es de manera directa, sin medias tintas. Acá no hay que ser tibios”, afirmó Ayala en diálogo con la prensa.

“Como ministro de Defensa mi lucha es constante contra el terrorismo, la corrupción y la hoja ilegal de coca. El problema en el Vraem es la coca. El 2% son de cultivo legal y el 98% es ilegal. Justamente ahí está el problema, hay demasiada coca y las comunidades piden que se intervenga. Nosotros como Fuerzas Armadas damos apoyo a la Policía Nacional en el tema del narcotráfico y terrorismo”, comentó el ministro.

Cabe recordar, en entrevista con Exitosa, Barranzuela, negó que haya dispuesto el cese en las operaciones de interdicción de cultivos de hoja de coca ilegales.