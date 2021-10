Guido Bellido: "Hay que ver qué va a plantear en nuevo gabinete"

El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, se refirió acerca del nuevo gabinete ministerial presidido por Mirtha Vásquez, quien es partidaria de Juntos por el Perú. El anterior premier señaló que "hay voces" a nivel nacional, que solicitan que el cargo sea ocupado por un militante del partido oficialista.

"Sí, hay voces, no sólo de los congresistas, sino a nivel nacional de quienes han votado por Perú Libre de que quien debe asumir la Presidencia Consejo de Ministros debe ser alguien más cercano a Perú Libre y no de otro partido, entonces ahí puede haber posturas".

Respecto a la designación del abogado de Vladimir Cerrón y Perú Libre, Luis Barranzuela, como nuevo ministro del Interior, Bellido señaló que no existe cercanía alguna, ni es militante del partido.

"El señor no es militante, no es dirigente, o sea, yo no sé qué manera es cercano. Una cosa es el abogado que asume una defensa determinada y otra cosa son las cercanías. Yo no lo conozco, el nuevo ministro y los abogados no son necesariamente militantes del partido".