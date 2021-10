Guillermo Bermejo desconoce qué colegas de Perú Libre hayan firmado moción de censura contra Maraví

Las pugnas internas en la bancada de Perú Libre ya no solo se limitan a discusiones en un chat, sino que se reflejan concretamente en procedimientos parlamentarios.

Y es que el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, indicó que tres legisladores de PL firmaron la moción de censura en contra del ministro de Trabajo, Iber Maraví, marcando así una posición contraria a la de su bancada.

Montoya indicó que no se les consultó a los congresistas sobre las razones que los llevó a firmar el documento ni hubo ningún tipo de presión al respecto.

Por su parte, el congresista oficialista Guillermo Bermejo aseguró que desconoce si sus colegas de bancada han firmado el documento que impulsa la censura de Maraví.

Sin embargo, Bermejo señaló que es normal que dentro de su bancada haya discrepancias respecto a diversos temas.

"En la bancada hay opiniones, a veces no hay acuerdos de parte de la democracia, la democracia no es algo que uno lo diga, es algo que uno practica, aquí no tenemos una bancada de soldados ni existen actitudes militaristas de algunos congresistas que manejan su bancada como si fuera su chacra", señaló Bermejo.