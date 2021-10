Comisión de Ética aprobó aceptar denuncia de oficio contra Guillermo Bermejo

Haber marcado asistencia en el Pleno del Congreso mientras participaba en un mitin promoviendo la Asamblea Constituyente en Junín y no cumpliendo funciones como parlamentario fue suficiente para que la Comisión de Ética admitiese la denuncia en contra del parlamentario Guillermo Bermejo.

Aunque sus colegas de bancada intentaron salvarlo, nada pudieron hacer, pues la denuncia fue admitida con 11 votos a favor, 3 en contra y una abstención.

Enterado del resultado, Bermejo Rojas dijo lo siguiente: "La principal bandera de Perú libre y principalmente la mía fue el tema de la Asamblea Constituyente y voy a seguir trabajando si hay algún tipo de amonestación o lo que fuera lo asumiremos como parte de lo que es, creo que no corresponde pero no me hago problemas a mí el sueldo del sueldo y esas cosas no me interesan".

Pese a que la congresista Silvana Robles también fue cuestionada por haber participado de la misma actividad que Bermejo, no se admitió denuncia en su contra al considerar que no existió falta ética porque ella no marco asistencia.