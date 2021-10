Betsy Chávez sobre los chats de Perú Libre: "Así me digan que renuncie, no voy a renunciar"

La parlamentaria de Perú Libre, Betssy Chávez, de Perú Libre, se pronunció tras la revelación de los chats del grupo oficial de Whatsapp de su bancada. En ellos sus colegas le piden dar un paso tras demostrar cómo ella mantiene una postura opuesta al resto del grupo oficialista.

“No vamos a renunciar, las discrepancias son parte de las agrupaciones políticas. Tenemos que fortalecernos. La dialéctica es parte de esto, no amerita una ruptura. Así me digan que renuncie, no voy a renunciar”, afirmó Chávez.

Estas declaraciones las dio a la prensa tras reunirse, junto a la bancada de Perú Libre, con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Allí, la parlamentaria les restó importancia a las conversaciones reveladas y comentó que solo buscan “trabajar en nombre del país”.

“Mi posición siempre ha sido muy clara. Vengo de la izquierda, pero no represento la izquierda radical a todas luces, soy democrática. Me han puesto el nombre de “moderada” no me ofende, creo que tenemos que trabajar en el nombre del país. Desde mi posición y la posición de varios de mis colegas vamos en esa línea. No hemos hablado de rupturas”, agregó la representante de Tacna.