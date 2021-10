Maraví sobre vinculo con Conare: "Dejo en claro que no he sido fundador ni integrante de dicha Junta Directiva"

Maraví olarte llegó por la mañana al Parlamento acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido y juntos ingresaron al palacio Legislativo.

Ante la primera pregunta sobre su presunta vinculación con el Conare, organismo generado del Movadef y Sendero Luminoso, el ministro de Trabajo se defendió así:

“Con respecto al Conare-Sutep dejo en claro que no he sido fundador ni integrante de dicha Junta Directiva”, dijo Maraví.

Luego el ministro de Trabajo se refirió a sus presuntas relaciones con conocidos terroristas como Arturo Morote, Hildebrando Pérez y Edith Lagos

“Recuerdo haber escuchado en algunos medios el nombre de Arturo Morote a quien nunca he conocido, consecuentemente nunca he tenido vínculo alguno de ninguna índole con él, respecto a Hildebrando Pérez Huaranca, nunca lo he conocido personalmente, nunca he tenido vínculo de ninguna índole con él”, agregó.

MARAVÍ SE DEFIENDE ANTE LAS DENUNCIAS QUE LO VINCULAN AL MOVADEF

Por otro lado, Maraví Olarte aseguró y mostró documentos en los que se señala que los testigos que lo sindican como participante de atentados terroristas fueron torturados para consignar dichas declaraciones en los atestados policiales.

Asimismo, el titular del MTPE se defendió ante las denuncias que lo vinculan con el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso.

Iber Maraví terminó su intervención en el pleno del Congreso respaldando al presidente Pedro Castillo y su posición respecto al terrorismo y la corrupción.