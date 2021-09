Iber Maraví aseguró que los atestados policiales han sido elaborados para acusarlo injustamente

El ministro de Trabajo Iber Maraví, intentó negar lo que afirman los atestados policiales difundidos en las últimas semanas y que lo sindican como participante de diferentes atentados terroristas en nuestro país.

El ministro de Trabajo, insistió nuevamente en que la interpelación no tiene sentido ya que aseguró no tener denuncias pendientes. Dicha afirmación no se ajusta a la verdad, debido a que Panorama reveló una sentencia en su contra en primera instancia en el año 2004.

El cuestionado ministro de Trabajo aseguró que todos los atestados policiales que narran con lujo de detalles su participación en diversos atentados de Sendero Luminoso, han sido elaborados para acusarlo injustamente solo por ser "un estudiante inquieto".

POSTURA DE LOS CONGRESISTAS

El congresista Carlos Andersón de Podemos Perú, defendió la prerrogativa del Parlamento de interpelar al ministro de Trabajo por las denuncias públicas. Mientras que Jorge Montoya de Renovación Ropular aseguró que hay argumentos suficientes para censurar a Maraví Olarte.

Mientras que en las bancadas de izquierda defendieron al cuestionado ministro de Trabajo sin dudarlo. Tal es el caso de Isabel Cortéz de Juntos por el Perú quien respaldó la gestión del ministro Mraví.

INTERPELACIÓN

Son siete las preguntas que Iber Maraví deberá responder ante el pleno del Congreso sobre su relación con el Conare, vinculado al Movadef, así como su presunta participación en atentados terroristas en Ayacucho, la protesta magisterial del años 2004, y su relación con el terrorista Hildebrando Pérez Huaranca.