Iber Maraví pide al Congreso pruebas que sustenten acusaciones de la interpelación

El ministro de Trabajo, Iber Maraví estaría buscando la forma de dilatar el proceso de interpelación en su contra, apelando a estrategias sin precedentes en el Perú.

El ministro de Trabajo es cuestionado por aparecer en diversos atestados policiales como participante de atentados terroristas en los años 80. Él envió un oficio al Congreso de la República en el que solicitó pruebas de las imputaciones realizadas en las preguntas que deberá responder este jueves ante el Parlamento.

¿ES VÁLIDO Y NECESARIO ESTE PEDIDO PARA UNA INTERPELACIÓN?

El exoficial mayor del Congreso, José Élice, explicó que no sería válido ya que para una interpelación no se requieren pruebas porque es un procedimiento político y no una investigación. Además, sostuvo que no hay precedentes de pedidos como este, por lo que el ministro Iber Maraví no podrá impedir la interpelación en su contra.

En el documento enviado a la presidenta del Congreso María del Carmen Alva, el ministro de Trabajo exige que se le remitan los “atestados completos” así como una “copia de la pericia audiovisual” de las notas periodísticas emitidas en los medios de comunicación televisivo.

Mientras que la congresista Ruth Luque de Juntos por el Perú, se mostró a favor de las exigencias de Iber Maraví.

IMPORTANTE

Ni la Constitución ni el reglamento del Congreso establecen como requisito para una interpelación la entrega de pruebas como las solicitadas por Iber Maraví que deberá asistir al pleno del Congreso de la República este jueves 30 de septiembre.