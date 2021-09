Dina Boluarte sobre Bellido: "Tendrá que responder por la forma de su comunicado"

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, señaló que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, es quien debe responder por la forma en la que informó sobre la renegociación del gas de Camisea. Indicó que el encargado de dar las políticas de Estado es el mandatario Pedro Castillo.

“Las políticas de gestión las da el presidente Castillo. La forma de comunicar depende de cada uno, en este caso, él [Bellido] tendrá que responder por esta forma de dar su comunicado, quien tiene que responder es el señor Bellido. Lo que si es verdad es que el gas de Camisea tiene que llegar a todos los hogares del Perú”, aseguró.

“Reitero que las políticas de gestión las da el presidente. Próximamente, el presidente y el ministro de Energía y Minas convocarán a las empresas para hablar en una mesa de diálogo en la que se puedan dar acuerdos positivos”, agregó.

“Es una opinión personal del señor Bellido; no es una opinión oficial; no es una opinión de acuerdo de Consejo de Ministros; no es una opinión, en todo caso, que haya entrado en agenda al Gabinete que además el presidente acaba de llegar del extranjero donde invitó a los empresarios a venir a invertir porque hay seguridad jurídica para la inversión”, dijo.

OPINIÓN DE BELLIDO

El domingo, Bellido Ugarte había usado su cuenta de Twitter para amenazar con nacionalizar el gas de Camisea, en caso de que la empresa que lo comercializa no acepte renegociar los términos en los que está planteando actualmente el contrato.

“Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, señaló a través de una publicación en Twitter.

Sin embargo, horas después, el presidente Castillo precisó, que si bien se tomarían acciones para bajar el precio del gas y hacer que llegue a cada sector del país, todas las medidas se darían en respeto con el marco legal vigente.