Richard Arce: "Llamado a recolección de firmas no está dentro de las facultades del Ejecutivo"

En entrevista con 24 Horas el excongresista de Nuevo Perú, Richard Arce, expresó que el llamado por parte de Vladimir Cerrón y los simpatizantes de Perú Libre de recolección de firmas para la Asamblea Constituyente, no está dentro de las facultades de los miembros del Ejecutivo.

"Perú Libre presenta un proyecto de ley que buscaría controlar contenidos de los medios de comunicación. En democracia un pilar determinante es la libertad de expresión y eso significa que la prensa le permita al pueblo llegar a las autoridades", sostuvo durante la entrevista con 24 Horas.

En otro momento explicó que actualmente no existe una figura de referéndum, por lo que no es posible que se promueva una propuesta que no es constitucional, por lo que se tendría que modificar el artículo N ° 206 de la Constitución para que se pueda implementar.