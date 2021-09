Pedro Castillo se reunió con empresarios y pidió invertir en el Perú con confianza y sin dudas

Este lunes, ante un grupo de empresarios en Estados Unidos, el presidente de la República, Pedro Castillo, dijo que tienen las puertas abiertas y los llamó a invertir en el país con confianza y sin dudas, pero también con reglas claras y respetando los derechos de los peruanos.

“No hemos venido a ahuyentar los capitales, las inversiones; vamos a invertir al Perú con confianza, sin dudas y sin temores. El Perú es enorme, tiene climas distintos, productividad, es necesario ser una sola familia, que el Perú entienda que un Estado sin inversión privada no puede salir adelante”, afirmó.

En otro momento, agradeció a la OEA por haber reconocido el triunfo “de un hijo del pueblo”, haciendo alusión al informe presentado por la Misión de Observación Electoral de esta organización, sobre las últimas elecciones generales.

“La democracia no puede tener ningún espíritu de discriminación, soy maestro, vengo de una escuela que esta rajada, mis padres de familia se alumbran con mechero, muchas familias no conocen el grifo de agua, los padres de familia labran la tierra y esperan que llueva para sembrar, pero cuando producen, no hay posibilidad de llevar al mercado sus productos”, agregó.