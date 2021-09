Pedro Castillo ante la OEA: "Nosotros no somos comunistas"

El presidente Pedro Castillo descartó que su gobierno sea comunista y llamó a invertir en el país. En la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Dijo también que los pueblos deben autoconvocarse para que su Constitución esté a la altura de los tiempos.

“Nosotros no somos comunistas, no hemos venido a expropiar a nadie, no hemos venido a ahuyentar las inversiones, al contrario, llamamos a grandes inversionistas para que vayan a Perú, que es eminentemente minero. Esa riqueza la debe sentir el hombre más común”, señaló el mandatario.

“Es cierto de que a medida que pasan los años, los pueblos tienen que autoconvocarse, deben ser convocados para que su estructura política, como las Constituciones, estén a la altura de los tiempos”.

INVITACIÓN A LA OEA

Respecto a la corrupción en el país, indicó que “tenemos corruptos de todo calibre, tenemos corruptos para exportar y esa es nuestra lucha”.

En otro momento, invitó a los representantes de la OEA a visitar el país. Agradeció también que la organización haya reconocido los resultados electorales.

“Quisiera agradecer a la OEA no solo por haber reconocido el triunfo de un hijo del pueblo y por no haber permitido que alguien le imponga la agenda”. Reiteró además su intención de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología.