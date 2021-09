Parlamentarios de Perú Libre desconocen participación de Maraví en destrozos de locales públicos

Fue una de las protestas más violentas de diferentes sindicatos en Ayacucho en los últimos años y el actual ministro de Trabajo, Íber Maraví estuvo involucrado

El 1 de julio del año 2004, diferentes gremios sindicales tomaron, atacaron e incendiaron la sede de la Municipalidad Provincial de Huamanga y para el Poder Judicial, Maraví Olarte fue responsable de los disturbios.

17 años después, una ex trabajadora de la municipalidad de recuerda cada minuto de terror que vivió aquella vez.

"Inició hasta que anocheció, todo fue una guerra, fue prácticamente una guerra, no fue una hora, fueron horas. No es justo que un tipo que ha cometido tantos delitos venga a ser ministro", dijo la ex trabajadora.

"No podemos estar gobernados por ciertas personas que tienen manchadas sus manos, si ha intentado matar a un grupo que quedaron en la municipalidad, qué habrá hecho más antes", agregó.

NUEVAS EVIDENCIAS NO GENERAN INTERÉS EN LA BANCADA OFICIALISTA

Las nuevas evidencias que demuestran el perfil violento del cuestionado ministro de Trabajo no parece generar mayor interés en la bancada oficialista y aseguran estar concentrados en sus actividades.

El parlamentario de Perú Libre, Pasión Dávila, indicó desconocer el tema y que se encuentra dedicado a los trabajos congresales, mientras que Jaime Quito señaló que el Ministerio Público, la policía deben explicar el tema y que también desconoce el tema.

En tanto, el vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana consideró que el ministro de Trabajo tiene mucho por explicar.