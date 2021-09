Congresista Moyano: "El cuerpo de Abimael Guzmán está lacrado"

La congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, estuvo esta mañana a la sede del Instituto de Medicina Legal del Callao para constatar que el cuerpo del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, se encontrara en dicho recinto. Sin embargo, la parlamentaria indicó que el cuerpo del senderista se encuentra lacrado.

Moyano contó que dos personas la recibieron, un encargado de relaciones públicas y un perito, y le indicaron que no podía ver el cuerpo del terrorista porque el hecho se encontraba en investigación. “El cuerpo está lacrado, no está visible, todavía la Fiscalía no determina finalmente qué ha ocurrido”, señaló.

“(El cuerpo) está todo envuelto, no se puede ver, nadie lo podría ver, así se pudiera ingresar, no se puede saber si es él o no”, resaltó extrañada la parlamentaria y aseguró que ella ha asistido a la sede de otras morgues y no ha ocurrido un situación similar.

A FAVOR DE INCINERAR

Al ser consultada sobre el destino del cuerpo del cabecilla senderista, Moyano explicó que el proceso está a cargo del fiscal Wladimir Farfán y es “quien debería determinar finalmente qué va a suceder con el cadáver, si lo entregan o qué va a suceder”.

“No me dejaron entrar porque había dos cadáveres ahí y por respeto a eso no se podía. Espero que no entreguen el cadáver a los familiares. Finalmente el fiscal es el que determina, va a depender de ellos”, comentó.

Además, dijo que apoya la idea de incinerar el cadáver el terrorista “para evitar que este señor tenga un mausoleo o monumento y le vayan a rendir culto; la decisión de (qué hacer con las cenizas) debe ser de la Fiscalía, así como tiene que tomar una decisión si entrega o no el cuerpo”, puntualizó.