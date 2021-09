Guido Bellido envía carta notarial a Patricia Chirinos para exigirle que se retracte por denuncia

El primer ministro, Guido Bellido, ha enviado una carta notarial a la tercera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos, para exigirle que se retracte de la denuncia en su contra por supuesta agresión verbal.

En un documento de fecha 6 de septiembre, el jefe del Gabinete insiste que es la parlamentaria de Avanza País quien está mintiéndole al Perú y señala que por el contrario es él quien sufre una agresión moral.

Además, le ha dado un plazo de 72 horas para que se rectifique, pero la parlamentaria Patricia Chirinos ha respondido a esta carta notarial de forma inmediata.

"Esto es una amenaza de agresión más por parte del premier hacia mi persona. Me reafirmo en todo lo dicho, jamás voy a retroceder y no me van a amedrentar, yo no le tengo miedo", ha respondido la parlamentaria.