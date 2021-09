Presidente Castillo se reunió con miembros del Consejo de la Prensa Peruana

Esta noche el jefe de Estado, Pedro Castillo se reunió con miembros del Consejo de la Prensa Peruana en Palacio de Gobierno. A la cita acudieron la presidenta del Consejo, María Eugenia Mohme Seminario, además del secretario ejecutivo, Rodrigo Salazar.

Tras su salida, Mohme Seminario comentó que Castillo no tiene conocimiento de algunas temas que la prensa le consulta y que le preocupa que algunos medios no recojan con objetividad lo que él declara.

"Le hemos hecho notar las dificultades que tienen ustedes para poder llevar a cabo su trabajo, nos dice que no tiene conocimiento de algunos temas que ustedes me han comentado y lo va a resolver de manera inmediata (...) nos comentó que le preocupa que algunos medios no recojan con objetividad lo que él declara", dijo Mohme.

Asimismo, a estas horas de la noche, el presidente de la República mantiene una reunión en Palacio con sus ministros de Estado.