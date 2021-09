Viceministro de gobernanza negó haberse reunido con César Tito Rojas

En medio de serios cuestionamientos contra el presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido por su presunta afinidad hacia Sendero Luminoso, un personaje oscuro ligado justamente ha dicha organización terrorista ingresó este martes a la sede de la PCM.

Se trata de César Hugo Tito Rojas, uno de los fundadores del Movadef, según la dirección contra el terrorismo de la Policía Nacional, quien de acuerdo al registro de visitas de la PCM ingresó a las 9:56 para visitar al primer ministro Bellido.

A su salida de la reunión, Tito Rojas negó haber tenido contacto por el premier. "Mire, no hemos hablado con el señor Bellido, hemos hablado con el viceministro de gobernanza por el hospital regional Butrón por el problema de Puno y que el gobernador ha malversado prácticamente fondos, desviando para otros proyectos, estamos con las autoridades del pueblo de Puno y con los dirigentes hemos venido a hablar el problema regional de Puno", dijo.

Sin embargo, el viceministro de gobernanza, Braulio Grajeda, negó haberse reunido con César Tito. "Yo no me he reunido con Tito, sólo salude por cortesía".

REACCIONES DE CONGRESISTAS TRAS LA VISITA AL PCM

La accidentada salida de Tito Rojas generó de inmediato una serie de reacciones en el Congreso donde el congresista de Perú Libre, José María Balcázar justificó el diálogo con el miembro del Movadef.

En tanto, la congresista de Kelly Portalatino indicó que los motivos de la reunión de Tito Rojas se deben aclarar.

Asimismo, la oposición tomaron con preocupación la visita de César Hugo a la presidencia del Consejo de Ministros.