Castillo anunció nuevo organismo que supervisará ejecución en ministerios, municipios y regiones

El último viernes, el presidente de la República, Pedro Castillo anunció que el Poder Ejecutivo creará un organismo para supervisar la ejecución presupuestal en los ministerio, municipalidades y gobiernos regionales.

Sin embargo, el ex contralor de la República, Fuad Khoury consideró la propuesta una idea descabellada. "Esto es quitarle piso a la Contraloría. El tema creo que pasa o por un mal consejo o pensando mal enfatizo no le ha gustado la actuación de la Contraloría en los primeros días de su gestión cuando empezó a dar el grito en el cielo por las cosas que hemos visto despachar en su casa o contratar personas que no reúnen los perfiles de puesto".

En más de una oportunidad el contralor Nelson Shack cuestionó la designación de funcionarios públicos desde el inicio de la gestión de Castillo así como planteó la propuesta de proyecto de ley para estandarizar el perfil de funcionarios, incluidos los ministros.

De acuerdo a Khoury, la intención del Gobierno de crear una entidad paralela a la contraloría es inviable.

Asimismo, el contralor Shack no se ha pronunciado tras la propuesta del Ejecutivo.