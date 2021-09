Ex jefe de la Dircote sobre atestados contra Maraví: "Se le deben dar el valor de una verdad"

El ex jefe de la Dircote, Héctor John Caro, respondió a las declaraciones del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, quien es cuestionado por sus presuntos nexos con el grupo terrorista Sendero Luminoso.

Como se recuerda, Maraví Olarte señaló que los atestados policiales en su contra carecen de valor o fundamento. Ante esto, John Caro señaló que un atestado es prácticamente "el 99% de una verdad".

"El atestado es la base que sirve para que luego los administradores de justicia se encarguen de determinar y tipificar finalmente el hecho. Debo decirle al señor Maraví que ese documento ya es prácticamente el 99% de una verdad porque ahí se narra y se escribe los hechos y quienes los hacen, es un personal especializado que no tiene ningún interés en favorecer o maltratar a una persona, de modo que ese documento muy serio que se debe respetar y se le debe dar el valor de una verdad", señaló.

CRITICA REMOCIÓN DE ALTOS MANDOS DE LA PNP

Por otro lado, Héctor John Caro, criticó la decisión del Ejecutivo de remover a los altos mandos de la Policía tan solo días después de la intervención a las viviendas del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón.

"Se está dando (el cambio de altos mandos de la PNP) en un momento en donde es tan sensible la situación política por esta intervención de la policía, que se supone ha tenido conocimiento del general Cervantes, y que ha afectado precisamente al señor Cerrón. Es lógico y no hay que ser muy inteligente para pensar que ahí está pasando algo. No les ha gustado esta intervención y ahora hay que cambiarlo por otro", indicó.