Ministro Íber Maraví: “voy a ir a la interpelación, es obvio que no renunciaré”

El ministro de Trabajo, Íber Maraví, declaró a la prensa y enfatizó que no ha participado en actos terroristas y que no existe ningún proceso judicial en su contra por los hechos que se le imputan; además, que no tiene ninguna condena firme consentida por actos de violencia.

"Todos esos casos ya se ventilaron y por más que aparezca mi nombre yo no tengo ninguna responsabilidad”, manifestó a los medios de comunicación. Por otro lado, aseguró que está dando la cara y lo que le imputan es falso. "Yo, Iber Antero Maraví Olarte, estoy dando la cara, no estoy rehuyendo. Estoy dando la cara y diciendo eso es falso. Qué sobre eso alguien dude, ya no es mi problema", enfatizó.

Por otro lado, dijo que no teme a la interpelación y que acudirá, pues le permitirá ampliar lo que ha dicho a los medios, también aseveró que no renunciará. "Lo que quiero hacer saber es mi absoluta predisposición para poder asistir en el momento que lo consideren pertinente en el Congreso. (…) En realidad me permitirán ampliar lo que ya he difundido en los medios de comunicación (…) Voy a ir a la interpelación, es obvio que no voy a renunciar", finalizó el ministro.

Con información de RPP.