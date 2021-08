Guido Bellido sobre Iver Maraví: "Acabo de pedirle su renuncia"

El jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, le pidió al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo Iber Maraví que renuncie. Bellido dijo que la decisión se tomó tras evaluar el escenario político.

"Sí, ya le he pedido (su renuncia), hace un rato no más. Hoy día, hace unos minutos he colgado una foto de la reunión con él", indicó en una entrevista al medio Sudaca.

​Iber Maraví se convertiría en el segundo ministro fuera del Gabinete Ministerial. El ministro es cuestionado por sus presuntos vínculos con la organización terrorista Sendero Luminoso.