Premier sobre Congreso: "Si no nos dejan trabajar haremos cuestión de confianza"

El titular del Gabinete Ministerial, Guido Bellido no descartó la posibilidad de plantear cuestión de confianza ante el Congreso de la República, en el caso de que haya intenciones de censura a los ministros de Estado.

“Bueno evaluaremos, porque si no nos dejan trabajar haremos cuestión de confianza y veremos. En este momento no tenemos tomada ninguna decisión, porque esto no es juego, o sea si una cosa no les sale, no van a venir por otra cosa”, añadió.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Respecto de si el Ejecutivo planea continuar impulsando la Asamblea Constituyente, el premier señaló que el tema no fue tratado en su exposición ante el Parlamento porque existen temas más inmediatos.

“Usted ha escuchado en nuestro planteamiento eso. No, por eso, el problema es que hay que tratar los temas que se están abordando. Hay temas inmediatos y nosotros hemos sido claros, el presidente ha sido claro al momento de ir al Congreso de la República”, sostuvo.