Yonhy Lescano: "El presidente tiene que decidir, es su Gobierno no el de Vladimir Cerrón"

En entrevista con 24 Horas, el excandidato presidencial por Acción Popular, Yonhy Lescano expresó que al inicio de todo Gobierno se debe dar todo el apoyo para que tome acciones frente a las problemáticas del país, no se debe paralizar al Gobierno y las gestiones. "Luego si hay problemas con algunos ministros, se deben tomar acciones ya que el Congreso de la República tiene todas las facultades para la fiscalización", enfatizó.

En otro momento, Lescano mencionó que este Gobierno es del presidente Pedro Castillo y no de Vladimir Cerrón y a pesar de los cambios y las discrepancias que existan entre algunos congresistas de Perú Libre que no están de acuerdo, el presidente debe tomar acciones y decidir para dar la tranquilidad a la ciudadanía.

"No podemos estar todos los días marcha tras marcha, hemos visto marchas pidiendo la vacancia, lo que me parece un atentado porque no dejan gobernar, a ese sector hay que decirle que guarde serenidad y tolerancia", expresó durante la entrevista.