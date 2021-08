Avanza País: Pedro Francke nos dijo que "no va a haber un control de precios"

La bancada Avanza País sostuvo hoy una reunión con hoy con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Pedro Francke. Al respecto, el vocero del grupo parlamentario, José Williams Zapata, destacó el encuentro donde el representante del Ejecutivo se mostró a favor de hacer un manejo macroeconómico responsable.

Zapata le hizo llegar la inquietud de su bancada luego de que el presidente Pedro Castillo se refiriera a "sorpresas con el gas y los alimentos de la población". En ese sentido, dijo que el ministro Francke les aseguró que el Gobierno no va a hacer un control de precios y que tampoco entregarán dinero que no hay.

"Nos han hecho conocer que va a llevar una macroeconomía responsable. Esa presentación del presidente nos hizo preguntarle esto y él nos dijo claramente que no iba a haber un control de precios y que no iba a estar repartiendo que no tienen y que iban a invertir en proyectos en las regiones", indicó el vocero.

GAS Y ALIMENTOS

Más temprano, el jefe de Estado anunció que la próxima semana se darán nuevas medidas sobre el precio de los alimentos, pero aseguró que el Gobierno está haciendo esfuerzos para garantizar a la población la salud, la alimentación y seguridad.

"Es difícil romper esta forma de encarar las cosas ante el país (...) En ese marco va a haber sorpresas la próxima semana con el gas, y también con los alimentos de la población", sos a la prensa.