Exministro Rodríguez Cuadros se reunió con Pedro Castillo, luego de presunta renuncia de Héctor Béjar

El exministro Manuel Rodríguez Cuadros sostuvo una reunión con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Esto se da en plena crisis política desatada por las declaraciones del canciller Héctor Béjar, quien acusó a la Marina de haber “iniciado” el terrorismo en el Perú.

Manuel Rodríguez Cuadros dijo que la reunión con el jefe de Estado no fue por un tema “importante”, evitando señalar si le ofrecieron el cargo de canciller en reemplazo de Héctor Béjar.

“Lo único que quiero señalarles es lo que les indiqué: no he venido por una cuestión importante. Evidentemente, lo que ustedes me han señalado del ofrecimiento para ser canciller, sería algo extraordinariamente importante; y no es así”, comentó.