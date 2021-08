Pérez Tello: "Fiscalía debe investigar ingreso irregular de profesores a Palacio de Gobierno"

En entrevista con 24 Horas, la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello sostuvo que, la Fiscalía debe investigar ingreso de profesores a Palacio de Gobierno, quienes falsearon sus registros indicando que eran funcionarios públicos del Ministerio de Energía y Minas, lo que representaría un delito contra la fe pública.

"Deberían abrirle un proceso legal a todos esos mentiroso ¿Por qué han mentido? Para ocultar sus identidades y su filiación a espacios o movimientos que evidentemente en un país democrático no se permitiría", expresó Marisol Pérez Tello durante la entrevista con 24 Horas.

En otro momento explicó que desde la juramentación del Gabinete Ministerial en la que no se permitió el ingreso a los medios de comunicación del país para informar a la ciudadanía y desde el momento en el que el presidente Pedro Castillo, decidió gobernar desde otro lugar diferente a Palacio de Gobierno, se generó una situación en la que no hay transparencia por lo que no transmiten credibilidad a la población.