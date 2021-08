Norma Yarrow: "he sido hostigada políticamente por el vocero Jorge Montoya"

Luego de la renuncia de Norma Yarrow, Jessica Córdova y Diego Bazán a la bancada de Renovación Popular, los congresistas explicaron las razones que los llevó a tomar la radical decisión.

Norma Yarrow aseguró que no la habían incluido como integrante de las comisiones que les tocaba conformar. "La decisión se tomó porque no nos iban a tomar en ninguna de las Comisiones del Congreso de la República y en castigo a los tres, por no haber votado en la mesa del almirante Montoya", expresó.

En ese sentido, Norma Yarrow no dudó en señalar directamente al vocero de la bancada Jorge Montoya como el responsable de su salida.

En tanto, su ex colega de bancada maría de los Milagros Jáuregui negó que a los tres parlamentarios renunciantes se les haya impedido ser parte de las comisiones y ademása defendió al vocero de su bancada Jorge Montoya.

En tanto, el renunciante Diego Bazán agradeció a la bancada de Avanza País a la que se ha integrado junto a Norma Yarrow y Jessica Córdova.

En total son cuatro los congresistas que han renunciado a la bancada de Renovación Popular, ya que además de los antes mencionados, el parlamentario Héctor Valer anunció su alejamiento incluso antes de jurar como legislador y días después se incorporó a Somos Perú.

Sin embargo, estas renuncias no han afectado a la distribución de comisiones, ya que Renovación Popular continúa con la presidencia de dos grupos de trabajo: educación e inteligencia.