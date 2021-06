JNE confirma que deliberación y votación de actas observadas será pública

Luego que la candidata Keiko Fujimor​i denunciara presuntas irregularidades en el proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó esta tarde que las sesiones de deliberación y votación de actas observadas durante la segunda vuelta electoral serán públicas.

El titular del ente electoral, Jorge Salas, explicó que se trata de una medida excepcional, sustentada en el artículo 25 de la Ley del Jurado Nacional de Elecciones, la cual ha sido decidida de manera unánime por el Pleno.

"El pleno del JNE, a pedido de quien habla, ha decido hacer una excepción dentro del marco de la ley del JNE para que las deliberaciones y votaciones sobre las actas observadas y que fueran apeladas se vean públicamente. (...) Esto se ha hecho de modo excepcional porque hay un interés que denota la materia", sostuvo en una entrevista a RPP.

“Que proceda lo que haya que corresponder. Yo no puedo decir que tiene que resolverse de tal o cual forma o tomar una decisión A, B o C. Lo que sí puedo decir es que el JNE no avala ningún tipo de irregularidad, procede con independencia y con transparencia”, añadió Salas Arenas.

Cabe señalar que el director Ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos, estimó hoy que resolver las 1250 actas observadas podría tardar entre una semana a 10 días.



FRAUDE EN MESA:

Como se recuerda, la lideresa de Fuerza Popular acompañada por Luis Galarreta y Patricia Juárez, integrantes de su plancha presidencial, cuestionó la gran cantidad de impugnación de actas por parte de Perú Libre, en las cuáles su partido obtuvo una amplia preferencia de los electores.

Fujimori Higuchi consideró que se trataba de una clara intención de boicotear la voluntad popular, por lo que invitó a los ciudadanos a denunciar hechos irregulares a través de las redes sociales.

"No estamos preocupados por la candidatura sino que se trata de defender la democracia y la libertades, para defender el futuro del país y se respete los votos. Vamos a hacer seguimiento a cada una de la información que nos hagan llegar. Esperaremos con prudencia los resultados finales", finalizó.