Vizcarra llamó 'zamarros' a congresistas tras aprobar la cuarta legislatura

El ex jefe de Estado Martín Vizcarra calificó de zamarros a los parlamentarios, que el pasado martes aprobaron por mayoría el Proyecto de Resolución Legislativa 6954, que modifica el reglamento del Congreso y establece una cuarta legislatura en el presente periodo parlamentario.

"Estos zamarros del Congreso quieren hacer modificaciones constitucionales aprobando ahora, y luego en julio nuevamente, sin ningún debate, entre gallos y medianoche. Eso es inaceptable. Señores congresistas, el pueblo peruano no les va a aceptar este tipo de decisiones oscuras que quieren hacer. Nunca en la historia se ha visto una legislatura de un mes. Los peruanos merecemos respeto", comentó Vizcarra.

Además, Vizcarra Cornejo señaló que con esta medida los congresistas buscan aprobar la bicameralidad. Sin embargo, consideró que la intención no es fortalecer la democracia, sino porque quieren regresar como parlamentario en la Cámara Alta.

Asimismo, informó que envió un oficio al Congreso de la República para renunciar a su prerrogativa de antejuicio político en el caso de la denuncia constitucional por las irregularidades en el Mincul al cantante Richard Cisneros.

"Señores congresistas, no pierdan tiempo en analizar la denuncia para luego autorizar al Ministerio Público la investigación. Me allano, con eso no quiere decir que acepto los cargos porque en el Ministerio Público vamos a demostrar claramente que no hay nada ilegal de nuestra parte", señaló.