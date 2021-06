Hospital de la Policía 'Luis N. Sáenz' sigue inoperativo por trámites burocráticos

El nuevo y moderno hospital de alta complejidad de la Policía 'Luis N. Sáenz' ubicado en Jesús María sigue inoperativo. Integrantes de la comisión especial Covid-19 del Congreso, liderada por el parlamentario Leonardo Inga Sales, realizó una visita inopinada al hospital central y posteriormente a la extensión aún no entregada.

"La preocupación que tenemos es que el presupuesto aún no ha sido asignado al hospital, se está trabajando con saldos del año pasado y realmente nos preocupa porque como se ha priorizado el tema de la salud y priorizado recursos para Minsa y Essalud, no es posible que no se priorice la salud policial", dijo Inga.

El moderno pero hasta el momento, cuenta con 128 camas de hospitalización y 36 camas de cuidados intensivos ya implementadas, 81 consultores especializados, 9 salas de procedimientos, 1 unidad de vigilancia intensiva, Laboratorios, Área de diagnóstico por imágenes, Sala de recuperación post anestesia, entre otros ambientes a los que, según la última reprogramación de fecha de entrega, los miembros de la institución accederían a partir de julio del 2021.

Sin embargo, según el presidente de la Comisión Especial Covid-19, no se podrá entregar este importante centro de salud en ese mes. Asimismo, el parlamentario Inga sales afirmó que la demora en la entrega se debe, principalmente a trámites burocráticos.