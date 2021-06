Elecciones 2021: voto de indecisos podría marcar una diferencia en segunda vuelta

A tan solo cuatro días de la segunda vuelta electoral el equipo de “24 Horas Mediodía” conversó con el analista político Andrés Calderón, quien señaló que el voto de los indecisos podría marcar una diferencia en esta jornada.

“De lo que estamos hablando ahora ya no es de los votos duros de Castillo y de Keiko, que seguramente en ellos no va a tener ningún impacto o un impacto poco significativo, pero estamos hablando de los indecisos y muchos de estos indecisos pueden ser personas que apoyaban a otras candidaturas que como decíamos no fueron tan populares en primera vuelta, pero que hoy día sí pueden mover la aguja hacia alguno de los dos”, señaló el especialista.

Por otro lado, consideró que las declaraciones y acciones de los candidatos presidenciales a vísperas del domingo 6 de junio, día de las elecciones en segunda vuelta, sí pueden perjudicarlos de alguna u otra manera.