Cevallos sobre Cerrón: "No es parte del equipo de gobierno, si quiere puede ir a la campaña"

Hernando Cevallos, miembro del equipo técnico del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, evitó dar declaraciones sobre un tuit del fundador del partido, Vladimir Cerrón, donde se arroga el cargo de organizador del cierre de campaña para el día de mañana.

Cevallos indicó que Cerrón "no es parte del equipo de gobierno", pero es libre de ir a la campaña si "quiere". "No sé nada de eso, no puedo decir nada", acotó.

Castillo permanece en un inmueble de Breña a la espera de iniciar su jornada de cierre este jueves desde las 11 AM, con una conferencia donde presentará a su equipo técnico. Se tiene previsto que por la tarde realice una caminata por el Centro de Lima.

Esta culminaría en la plaza San Martín, lo que genera preocupación, pues una hora antes Keiko Fujimori realizaría una actividad en el mismo lugar. Como se sabe, el Ministerio del Interior no dio permiso para concentraciones masivas para prevenir contagios de COVID-19.