Fujimori pide a Castillo que respete a las mujeres tras sus declaraciones sobre la violencia contra la mujer

Esta noche, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó a Lima donde pidió al candidato presidencial Pedro Castillo respetar a las mujeres tras referirse a la violencia contra la mujer como producto de la "ociosidad del Estado".

"Queremos respete a las familias y respeto a las mujeres. Hoy he escuchado indignada los comentario del señor Castillo, justificando el feminicidio, señalando que matar a una mujer es responsabilidad del Estado o ociosidad del hombre, este tipo de comentarios, es un daño terrible a la sociedad. Rechazamos su actitud de división, su lenguaje que promueve el odio, que promueve la violencia, eso no queremos en nuestro país", dijo la candidata de Fuerza Popular.

MITIN CASTILLO

Por otro lado, el candidato presidencial por Perú Libre, señaló esta noche desde Puno, que Fujimori Higuchi no cumplió con los acuerdos del debate, luego de que llevará una piedra al debate presidencial que se realizó en la ciudad de Arequipa.

"Infringiendo las normas del proceso electoral, que no se tenía que llevar ningún objeto para mostrar. Pero, nuestra contrincante apareció por ahí con un objeto, una piedra, no se si lo trajo de piedras gordas, no ´se donde lo encontró. Pero empecemos por ahí lo que se está asumiendo", dijo Castillo Terrones.