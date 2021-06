Presidente del JNE sobre renuncias al Tribunal de Honor: No recibí ninguna queja de los miembros

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas, expresó su preocupación tras renuncia de miembros del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral.

Salas explicó en entrevista a una radio local que no tuvo comunicación con tribunos hasta el sábado, conocida su decisión. "A partir de la comunicación he sostenido una conversación telefónica para pedir que se revise el asunto y ahí se me ha dicho que hubo demoras en la publicación de un pronunciamiento del Tribunal de Honor en relación a los hechos ocurridos en el Vraem”, precisó

En la carta dirigida a Salas y firmada por Delia Revorédo, Gastón Soto y Carmen McEvoy explican que no contaron con el respaldo del apoyo logístico del JNE.

Por otro lado, Mc Evoy explicó vía Twitter, que esta falta de apoyo propició que sus pronunciamientos que debían ser inmediatos ante la coyuntura política de la campaña presidencial no se publicaran a tiempo por lo que no pudieron cumplir con el rol encomendado.

Sin embargo, el presidente de la institución explicó que en ningún momento recibió una sola queja por parte del tribunal.