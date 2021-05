Carranza vs Pari: ¿Quién tuvo más claridad para exponer sus ideas de manera concreta?

El bloque económico del debate técnico entre Perú Libre y Fuerza Popular fue quizás el momento en que se notó las grandes discrepancias entre ambos partidos.

Representando a Keiko Fujimori estuvo el ex ministro de economía y ex presidente de la corporación andina de fomento Luis Carranza, mientras que del lado de Pedro Castillo se presentó Luis Pari, ingeniero, economista y ex congresista de la república

Pero, ¿Quién tuvo más claridad para exponer sus ideas de manera concreta?

Según el ex ministro de Economía, David Tuesta, Fuerza Popular tiene el plan mejor planteado, mientras que, Perú Libre se aleja completamente de lo que significa la economía moderna.

Sin embargo, para Pedro Francke, Parí tuvo una participación superior a la de Carranza, ya que hizo referencia a la economía popular como la agricultura y mypes.

Además, el economista, quien también colabora con Perú Libre cuestionó a Luis Carranza quien había criticado la política de Castillo de impedir la importación de todo lo que se produce en Perú.