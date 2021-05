Keiko: "Esperaré a Castillo en los exteriores del penal y mañana le pasaré la agenda del debate"

El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, aseguró que no participará este sábado del debate en el penal de Santa Mónica, Keiko Fujimori de inmediato respondió. "Él no va a asistir al debate que él mismo planteó, yo creo que él pensó que yo no iba a aceptar su propuesta de debatir en la puerta del penal en donde yo estuve recluida injustamente más de 16 meses, él pensó que yo iba a decir que no. Se equivoco y ahora espero que asista este sábado a las 3:00p.m.", expresó la candidata de Fuerza Popular.

En cuanto a la propuesta de Pedro Castillo de debatir junto con los padres de ambos, la candidata a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular, Patricia Juárez indicó que lo que busca el candidato de Peru Libre es humillar a Keiko Fujimori

Por su parte, el jefe de la misión para el Perú de idea internacional, Percy Medina, indicó que los debates deberían ser obligatorios y convocados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).