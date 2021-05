Keiko Fujimori aceptó propuesta de Castillo para debatir en la puerta del penal

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, decidió aceptar la propuesta de su adversario, Pedro Castillo, y dijo que está dispuesta a debatir sus propuestas en la puerta del penal de Santa Mónica, en Chorrillos.

"Dentro del penal no puede ser. Acepto el reto de debatir en la puerta del penal. Ahí lo voy a esperar. Que él ponga la fecha y la hora", declaró la postulante a los medios de comunicación.

Pese a que aceptó la invitación del candidato de Perú Libre, la excongresista cuestionó las declaraciones de Pedro Castillo y consideró que fueron “expresiones de odio, de burla, de sarcasmo y de discriminación”.

"Siento que Castillo se sigue corriendo y poniendo excusas para no aceptar los cuatro debates del JNE, pero siento que Castillo les falta el respeto a los internos, a mis compañeras del penal anexo Chorrillos y a todas las internas de los penales. Él no sabe que dentro del penal también hay mucha valentía, pero se nota que este señor no conoce”, señaló Fujimori Higuchi.

Por otro lado, la lideresa del partido naranja volvió a instar al docente que presente a su equipo técnico.