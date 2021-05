Perú Libre : 18 de mayo inicia el juicio en contra del virtual congresista por el delito de terrorismo

Aún no asume el cargo de congresista, pero ya protagonizó su primer escándalo. El virtual congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo fue intervenido por la Policía Nacional cuando se encontraba en medio de una reunión social en la sala de recepciones del hotel cuzco en el departamento de Huánuco.

Los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a otras 17 personas que junto a bermejo se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en pleno domingo de inmovilización social obligatoria. Los infractores argumentaron que todos se encontraban hospedados en el mencionado hotel.

TEMAS PENDIENTES CON LA JUSTICIA

El próximo 18 de mayo se iniciará un nuevo juicio en su contra por el delito de terrorismo y sus posibles vínculos con miembros de Sendero Luminoso que operan en el VRAEM.

Aunque fue absuelto en el 2017, la Corte Suprema anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio, ya que en la primera instancia no se tomaron en cuenta todas las pruebas en su contra. De hecho, hay testimonios de diferentes colaboradores eficaces que reconocen plenamente al virtual congresista de Perú Libre en un campamento senderista.

A pesar de los testimonios y fotografías que lo ubican con otras personas vinculadas a Sendero Luminoso, Bermejo niega cualquier relación con el terrorismo.

Si bien el juicio en su contra no le impide asumir el cargo de congresista, Bermejo no tendrá ningún tipo de protección si es condenado, por lo que la inmunidad parlamentaria no aplica en este caso donde el presunto delito ha sido cometido antes de su función congresal.