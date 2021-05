Pedro Castillo le pide a Keiko Fujimori que sus congresistas electos se bajen el sueldo a la mitad

Continuando con sus actividades proselitistas, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, visito la ciudad de Bagua, donde organizó un mitin en en el que incitó a la población contra los medios de comunicación.

Tras las declaraciones, el ganador de la primera vuelta se dirigió a su contendora Keiko Fujimori y su bancada. "Señora Fujimori si usted dice ser honrada, dígale a su bancada que se baje el sueldo de sus congresistas electos a la mitad, para demostrarle al pueblo peruano", expresó.

En otro momento, Pedro Castillo se refirió sobre su equipo técnico, que hasta el momento no ha presentado. "A mí no me van a poner agenda, yo sabré cómo y cuándo anunciaré a mi equipo técnico al servicio del país", manifestó.

Por otra parte, el candidato presidencial de Perú Libre volvió a negar que tenga una ideología comunista.