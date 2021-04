Keiko Fujimori a Pedro Castillo: "Acepto el reto para debatir en Chota, no te corras Pedro"

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori le respondió a Pedro Castillo y acepto el reto para debatir sus propuestas presidenciales en Chota.

"Quiero decirle al señor Castillo que acepto su propuesta, si usted pone el lugar, a mí me corresponde la hora y la fecha. Así que lo espero este domingo a las 8:00 p.m. para que todos los peruanos puedan ver en vivo y en directo y escuchar cada una de nuestras propuestas. Y por supuesto que ese debate sea organizado por un ente absolutamente neutral y objetivo. Nos vemos el domingo. No te corras Pedro, no te corras", expresó la candidata de Fuerza Popular a través de un video difundido en sus redes sociales.