Virtual congresista de Perú Libre asegura que Pedro Castillo llamará a Asamblea Constituyente

La virtual congresista de Perú Libre Zaira Arias volvió a generar polémica al confirmar públicamente, la intención del candidato presidencial Pedro Castillo de cerrar el Congreso de la República sin respetar las normas vigentes del Perú.

La virtual congresista aseguró que Pedro Castillo disolverá el Congreso de la República en seis meses para dar inicio a una Asamblea Constituyente. Sin embargo, no es la primera vez que en Perú Libre se habla de disolver instituciones de manera ilegal.

No sería la primera vez que en el partido Perú Libre se habla de un cambio de Constitución, pero el mecanismo planteado por Arias no tiene sustento legal pues la figura de la Asamblea Constituyente no existe en nuestra actual Carta Magna.

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Víctor García señaló que los anuncios de Zaira Arias son preocupantes y explicó que toda modificación de la Constitución requiere el respaldo de las fuerzas políticas en el Parlamento.

La convocatoria a una Asamblea Constituyente no es prerrogativa del presidente de la República, ya que la figura no existe en nuestra Carta Magna y tampoco es una atribución presidencial llamar a referéndum pues esto no está señalado en el artículo 118 de la Constitución donde se especifica las facultades del jefe de Estado.