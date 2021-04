¿Qué sucederá con Vizcarra tras su inhabilitación por el Congreso?

Con 86 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el ex mandatario Martín Vizcarra fue inhabilitado por diez años de la función pública, pero, ¿Qué significa esta decisión y que vía le quedan al expresidente de Estado? el constitucionalista, Omar Cairo.

"El efecto que tiene es que va impedir que el señor Vizcarra juramente el cargo de congresista y que lo ejerza porque esta inhabilitar de ejercer un cargo público", dijo el constitucionalista, Omar Cairo.

Según especialistas, si Vizcarra acude al Poder Judicial, este no podrá hacer nada, sin embargo, podrá manifestarse señalando que no respetaron los derechos constitucionales del ex mandatario.

Asimismo, el camino de aspirante al Congreso podría demorar mínimo 3 años y de ser declarado en dos instancias infundado el mandatario podría acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.