Segunda vuelta: ¿les conviene a los candidatos presidenciales hacer alianzas políticas?

De acuerdo a los resultados parciales de Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), todo indicaría que la segunda vuelta electoral tendrá como protagonistas al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo y a la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En este contexto, ambos candidatos se encuentran planificando sus estrategias de campaña y analizando sus posibles alianzas con otros grupos políticos.

Sin embargo, para el periodista Juan Carlos Tafur, esta estrategia no tendrá buenos resultados. "Yo creo que ninguno de los dos debería hacer alianzas, por no tener capacidad de convicción con respecto a sus bacadas, por lo que no serviría de nada", explicó.

Para Tafur, tanto Castillo como Fujimori no tienen muchas opciones para polemizar entre sí, ya que ambos son conscientes que tienen pasivos de gravedad por los que deben responder.

En el caso de Keiko Fujimori el gran reto será superar el antivoto masivo que padece desde años atrás y que en esta campaña superó en un momento el 60 % de rechazo.

Por ahora ni Pedro Castillo ni Keiko Fujimori han recibido el apoyo formal de algún partido político para la segunda vuelta, ya que los resultados de la ONPE aún no llegan al 100 %.