Pleno del Congreso posterga hasta el viernes 16 debate de informe final de caso Alarcón

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, postergó hasta el viernes 16 de abril al medio día la sesión en la que se verá el informe final de la acusación constitucional contra el congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú) por antejuicio político en su condición de excontralor general de la República.

Este martes, en la sesión que se tenía programada ver el caso, el parlamentario Alarcón reiteró su pedido de reprogramar la sesión ante la renuncia de su abogado Humberto Abanto.

“A la fecha, a partir de ayer al mediodía, he quedado sin abogado defensor, no tengo abogado defensor que me defienda, está renunciando mi abogado defensor, en ese sentido, al amparo de la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la representación de la defensa (...) corresponde solicitarle a su digno despacho y señores congresistas, que me otorguen un plazo razonable para la designación y preparación de mi nuevo abogado y ejercer la defensa como es debido”, dijo.

Asimismo, el parlamentario indicó que se encuentra haciendo las coordinaciones para la designación de su nuevo abogado, a fin de darle el archivo documentario sobre el caso y preparar la defensa.

En ese sentido, Mirtha Vásquez consideró que si el legislador quería estar acompañado de una defensa técnica, es su derecho, por lo que accedió a otorgar "el plazo correspondiente2.